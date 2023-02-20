Байден в Киеве: в сети шутят, что бы мог посетить президент США

На фоне визита важного топ-гостя в Киев, украинцы предположили, что это может быть президент США Джо Байден. В сети пошутили, что бы мог посетить американский лидер.

Журналисты уже подтвердили, что президент США Джо Байден 20 февраля приехал в Киев. Американский лидер посетил Украину перед годовщиной полномасштабного вторжения России.

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Что бы мог посетить Байден в Украине

Украинцы заполонили сеть шутливыми картинками, на которых изображен президент США Джо Байден. Люди шутят, что американский лидер якобы посетил в Украине магазин АТБ, кофейню Aroma Kava и другие заведения.

Сеть заполонили мемы с Байденом / местные телеграм-каналы

На самом деле Байден приехал в Харьков! Ему показывают разрушения на Северной Салтовке,

– шутят украинцы.



"Байден в Харькове" / мем из местных телеграм-каналов

"Байден на железнодорожном вокзале в Харькове общается с молодежью о новых поставках истребителей F-16", – пишут люди.



"Байден на железнодорожном вокзале в Харькове" / мем из местных телеграм-каналов

Кроме того, о визите президента США также сообщил Марк Фейгин.

Байден прибыл в Киев,

– написал он.

На это уже отреагировали в сети:

"Гончаренко в Одессе"

"Арестович в Киеве, – Фейгин"

"Байден переносит свою ставку под Винницу"

"Потерял фото, где Байден выступает в Раде. Бросьте, плиз"



"Первое фото из кабинета Путина" / местные телеграм-каналы

Кстати, после того, как в сети появилась информация о возможном визите Байдена, по всей Украине раздалась воздушная тревога.

Джо Байден, пройдите в ближайшее укрытие,

– шутят украинцы.