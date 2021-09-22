Байден и Макрон обсудили скандал с подводными лодками: посол Франции вернется в США

Джо Байден обсудил с Эммануэлем Макроном скандал с расторжением контракта по подводным лодкам. Телефонный разговор президентов состоялся 22 сентября.

Главы США и Франции решили начать процесс двусторонних консультаций, чтобы обеспечить доверие между двумя странами.

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Они (Байден и Макрон – 24 канал) встретятся в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику этого процесса,

– отметили в Белом доме.

В ходе разговора Эммануэль Макрон принял решение о возвращении посла Франции в США. Со следующей недели дипломат приступит к интенсивной работе с должностными лицами высокого ранга.

Создание нового партнерства

Президенты также обсудили создание нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS) с участием Австралии, Великобритании и США.

Два лидера согласились, что ситуация только выиграла бы от открытых консультаций между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и других европейских партнеров,

– добавили в администрации Байдена.

Заметьте Канберра до соглашения с США и Британией выражала недовольство Франции, – Минобороны Австралии

Скандал относительно субмарин: коротко