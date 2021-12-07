Байден может предложить Бриджит Бринк на должность посла в Украине, – СМИ

Дипломат Бриджит Бринк может стать претендентом на должность посла США в Украине. Ее кандидатуру предложит Джо Байден.

Окончательное решение пока не одобрено. Это, несмотря на то, что должность посла США в Киеве вакантна еще с 2019 года.

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Почему США так долго не могут назначить посла

Назначение послов США во многих странах происходит с большой задержкой из-за оппозиции республиканцев в Сенате, который должен утвердить кандидатов. Да, сенатор-республиканец Тед Круз выступает против любых кандидатов из-за его несогласия с администрацией Байдена по поводу российского газопровода "Северный поток-2".

Однако бывший посол США в Украине и эксперт по европейским вопросам Института мира США Уильям Тейлор отмечает, что администрация Байдена даже не подала кандидатуру. Поэтому сейчас нет смысла говорить об оппозиции республиканцев.

Другие возможные кандидаты

С мая 2019 года у США нет своего посла в Украине. Есть только временно поверенная в делах США Кристина Квин.

В начале июля 2021 года СМИ писали, что новым послом может стать Джордж Кент.

Однако впоследствии сам Кент объяснил, что в ближайшее время Вашингтон назовет имя посла. Тогда он отметил, что администрация в процессе отбора посла и заверил, что это один из приоритетов работы.

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В настоящее время Бриджит Бринк возглавляет посольство США в Словакии. Во время каденции Барака Обамы дипломат была помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии.