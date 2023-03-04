Байден скоро может объявить кандидата на замену генерала Милли, – NY

Президент США Джо Байден вскоре может объявить кандидата на должность главы Комитета начальников штабов вооруженных сил вместо генерала Марка Милли.

Полномочия Милли истекают осенью 2023 года. По данным издания, рассматриваются два претендента: глава штаба ВВС генерал Чарльз Браун и командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

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Чарльз Квинтон Браун младший

Американский военный, 22-й начальник штаба Военно-воздушных сил США.

Предыдущие должности Чарльза Брауна включали в себя исполнение обязанностей командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего воздушным компонентом Индо-Тихоокеанского командования США и исполнительным директором штаба боевых операций Тихоокеанского региона.

Как командующий воздушным компонентом Центком, он отвечал за разработку планов действий по чрезвычайным ситуациям и проведение воздушных операций в зоне ответственности 20 стран, охватывающих Центральную и Юго-Западную Азию.



Генерал морской пехоты Дэвид Бергер (слева) и генерал ВВС Чарльз К. Браун младший – главные претенденты на замену генерала Милли / Фото NY

Дэвид Хиллари Бергер

Генерал морской пехоты, 38 комендант корпуса морской пехоты США. Занимал различные штабные и командные должности, участвовал в операции "Свобода Ирака" и в операции "Несокрушимая свобода".

Будучи лейтенантом и капитаном, служил командиром взвода Индийской роты 3-го батальона, 7-го полка первой дивизии морской пехоты, офицером оперативного отдела штаба второго разведывательного батальона в ходе операции "Буря в пустыне".

С 2009 по 2011 годы служил в главном штабе морской пехоты директором отдела планирования, политики и операций. А в 2012 году в Афганистане возглавлял первую дивизию морской пехоты во время операции "Несокрушимая свобода".