Я не молод, это не секрет, – в новом предвыборном ролике Байден смеется над своим возрастом

Президент США Джо Байден в свежем рекламном ролике своей предвыборной кампании обратился к молодежи. В то же время он пошутил о своем возрасте и опыте.

"Смотрите, я не молод. Это не секрет", – с улыбкой говорит Байден, обращаясь к камере, добавляя: "Но вот что важно – я понимаю, как достигать результатов для американского народа".

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Байден борется за молодежь

81-летний президент в видео перечисляет достижения своего первого срока, и это:

борьба с пандемией коронавируса;

ограничение цен на инсулин для пожилых потребителей;

принятие законодательства об инфраструктуре.

Он противопоставляет свои достижения политике бывшего главы США Дональда Трампа, вероятного кандидата в президенты от Республиканской партии. Байден обвиняет оппонента в лишении женщин "свободы выбора" в репродуктивных вопросах.

Новый ролик является первым в рамках рекламной кампании Байдена, общей стоимостью в 30 миллионов долларов. Как утверждают журналисты, агитация нынешнего американского лидера в течение следующих шести недель охватит штаты Америки.

Этот ролик под названием "Для вас" демонстрирует определенную смену тональности Байдена. Его шутливая близость может привлечь молодых избирателей, поддержку которых Байден стремится укрепить. Видео планируют транслироваться на каналах, популярных среди молодежи, в частности:

Comedy Central;

ESPN;

Adult Swim.

В ролике присутствует даже небольшой курьез. После стандартных слов об одобрении Байденом сообщения, голос за кадром просит его сделать еще один дубль.

Смотрите, я очень молод, энергичный и красивый. Зачем мне это все?

– отвечает Байден, мельком демонстрируя улыбку, прежде чем экран становится черным.

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Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на 5 ноября 2024 года и станут 60-ми выборами лидера США. Главными кандидатами на пост главы государства являются Джо Байден и Дональд Трамп, хотя относительно участия последнего нет стопроцентной уверенности, потому что праймериз еще не завершился.

Существует небезосновательный страх вокруг статистики, что Трамп может стать следующим президентом США. Скажем, издание The Telegraph пишет, что страны Европы должны подготовиться к возможному выходу США из НАТО, если Дональд Трамп снова станет президентом.