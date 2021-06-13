Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Президент США Джо Байден находится с первым официальным визитом в Европе. Глава Белого дома уже успел отличиться, нарушив положение королевского протокола во время саммита G7.

Согласно протоколу, последними на мероприятие всегда должны являться члены королевской семьи. Однако Байден это правило проигнорировал и пришел позже герцога и герцогини Кембриджских, принца Чарльза и даже Елизаветы II.

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Джо и Джилл Байдены опоздали на 5 минут

Опоздание супругов Байденов было незначительным – всего 5 минут, однако оно привлекло внимание британских СМИ. Елизавета II недовольства не продемонстрировала и радушно общалась с американскими гостями.



Последней на мероприятие должна прибывать королева / Фото Daily mail

Байден встретился с Макроном

Это была первая встреча Джо Байдена с королевой Великобритании и лидерами G7 на закрытом приеме.

Отметим, что президент Джо Байден уже встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государства отметили, что "находятся на одной волне". 16 июня Байдена ждет встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Состоится она в Швейцарии.

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