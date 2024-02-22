Байден назвал Путина "сумасшедшим с**ым сыном"

Джо Байден выступил в Сан-Франциско. В своей речи президент США упомянул о Путине, Трампе и угрозах для человечества.

Выступление Джо Байден состоялось в среду, 21 февраля, на мероприятии по сбору средств. Там американский лидер говорил об изменении климата.

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Что заявил Байден о Путине, Трампе и Навальном

Последняя экзистенциальная угроза – это климат. Да, у нас есть сумасшедший с**ый сын (Байден сказал crazy SOB, что с английского переводится как son of a bitch – "с**ый сын"), как тот Путин, а также другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат,

– заявил Джо Байден.

Он также обвинил Путина в смерти Навального и раскритиковал Трампа, который не упомянул Путина в своей реакции на смерть Навального.

Байден вспомнил, что Трамп в ответ на смерть Навального жаловался на "заговор прокуроров, судей и демократов против него".

"Если бы я стоял здесь 10 – 15 лет назад и сказал все это, вы бы все подумали, что я должен быть заключен в тюрьму", – заявил Джо Байден о комментариях Трампа.

Президент США добавил, что когда-то республиканцы имели "американский моральный центр", и, вероятно, он потерян.

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