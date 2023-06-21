"Абсурдно и безответственно": в Китае отреагировали на слова Байдена о Си Цзиньпине

Джо Байден во время одной из речей недавно назвал Си Цзиньпина диктатором. Пекин очень быстро отреагировал на слова главы Белого дома и ответ был достаточно жестким.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что слова Байдена о том, что глава КНР Си Цзиньпин диктатор, являются "абсурдными и безответственными". Представитель МИД Мао Нин выразила недовольство заявлением президента США.

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Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

На сборе средств в Калифорнии 20 июня президент США Джо Байден произнес незапланированную речь, в которой, в частности, назвал главу Китая Си Цзиньпина диктатором. Также он упомянул о шаре, который Соединенные Штаты сбили в начале 2023 года над своими военными объектами.

Байден объяснил, что Си Цзиньпин был крайне расстроен сбитием шара из-за того, что не знал, что он был оснащен шпионским оборудованием.

Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет я серьезно. Это то, что очень смущает диктаторов, когда они не знают, что произошло,

– сказал Байден.

Эти слова он произнес чуть больше, чем через день после посещения Пекина госсекретарем США Энтони Блинкеном. Визит был запланирован для того, чтобы улучшить отношения Китая и Вашингтона, которые в последнее время находятся на историческом минимуме.

В Китае отреагировали на комментарий Байдена

Мао Нин, спикер МИД Китая, заявила, что слова Байдена неправдивы и вредят "политическому достоинству Китая".

Комментарии Байдена полностью противоречат фактам и серьезно нарушают дипломатический протокол, а также серьезно посягают на политическое достоинство Китая.

– сообщила она.

Комментарий президента США она также назвала "откровенной политической провокацией" и выразила недовольство. Что касается пули, о сбитии которой говорил Байден, Мао Нин утвердила, что она якобы предназначалась исключительно для метеорологических исследований и "случайно сбилась с курса".

"США должны были справиться с этим спокойно и профессионально", – заявила представитель МИД.

В заключение она заметила, что в США якобы "исказили факты" и раскрутили инцидент.

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