Байден назвал терактом захват заложников в синагоге Техаса

Джо Байден отреагировал на захват заложников в синагоге. Инцидент произошел 15 января в городе Колливил, что в штате Техас. Президент США резко осудил действия злоумышленника.

Байден назвал захват заложников в синагоге "актом террора". Первые детали об инциденте глава США получил от генерального прокурора.

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Генпрокурор США рассказал, что местные власти и ФБР продолжают активно сотрудничать в этом направлении.

Они проделали адскую работу. Это был акт террора,

– заявил Байден.

Он отметил, что пока у него и у следствия нет детальной информации о мотивах преступника.

"Ни у меня, ни у генерального прокурора нет всех фактов, но утверждают, что якобы он приобрел оружие на улице. Он купил его, когда приземлился... И, видимо, у него не было никаких бомб", – добавил президент США.

Президент США заявил, что будет бороться с преступлениями на почве ненависти. Вице-президент Камала Харрис в свою очередь сообщила, что полиция выясняет мотивы нападения на синагогу.

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