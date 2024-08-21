Байден не будет баллотироваться на выборы США: его жена рассказала, как он принял это решение

Первая леди Соединенных Штатов раскрыла детали решения Джо Байдена не баллотироваться на переизбрание и поддержать Камалу Харрис. Его жена подчеркнула, что этот выбор отражает ценности ее мужа и его веру в будущее страны.

Отметим, что о том, что Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки он сообщил 21 июля в собственных социальных сетях.

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Детали решения Джо Байдена не баллотироваться на выборах

Выступая на Национальном съезде Демократической партии, первая леди Джилл Байден рассказала, как ее муж, действующий президент США Джо Байден, принял решение не баллотироваться на переизбрание, отдав поддержку вице-президенту Камале Харрис.

Джилл Байден отметила, что этот трудный выбор был сделан после глубоких размышлений, и он отражает основные ценности, которыми руководствуется ее муж.

С верой и убеждением Джо знает, что сила нашей нации не в запугивании или жестокости, а в малых актах доброты, которые исцеляют глубокие раны, в службе сообществам, которые формируют нашу страну, и в любви к нации, которая сияет обещанием и обновлением. Камала Харрис тоже это понимает,

– сказала первая леди США.

Она также вспомнила, как ее покойный сын Бо Байден работал вместе с Харрис, когда они занимали должности генеральных прокуроров Делавэра и Калифорнии соответственно. Первая леди Соединенных Штатов вспомнила, как ее сын назвал Харрис "особым человеком, на которого стоит обратить внимание".

Заметим, что во время речи в зале присутствовала и сама Харрис. Она помахала Джилл Байден, что вызвало овации от публики. Джилл Байден выразила уверенность в победе Харрис и ее напарника Тима Волца на выборах.

Харрис поблагодарила Байдена за "служение нации"

Кандидат на пост президента от Демократической партии Камала Харрис поблагодарила президента Джо Байдена в своей первой речи на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго.

Спасибо вам за ваше историческое лидерство, за ваше служение нашей нации на протяжении всей жизни и за все, что вы будете продолжать делать. Мы бесконечно благодарны вам,

– добавила Харрис.