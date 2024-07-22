"Великий человек", "защитник демократии": как мировые лидеры отреагировали на решение Байдена
22 июля 2024, 11:57Читати новину українською
Источник:CNN
Байден не будет баллотироваться на второй президентский срок. На решение политика отреагировали лидеры немалого количества стран. В частности, президент Украины, премьеры Японии, Польши, Канады и другие высокопоставленные влиятельные лица.
В воскресенье, 21 июля, нынешний глава Белого дома сделал заявление о самоустранении от выборов. Поддержал Джо Байден кандидатуру Камалы Харрис на пост президента, однако окончательное решение – за Демократической партией.
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Самоустранение Байдена от выборов: реакция политиков разных стран
- Украина. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за его "несокрушимую поддержку" в войне против России. Зеленский отметил, что "много важных решений было принято в последние годы, и они запомнятся как смелые шаги президента Байдена в ответ на сложные времена". Он добавил, что Киев всегда будет благодарным президенту Байдену за его лидерство.
- Израиль. Президент Ицхак Герцог поблагодарил Байдена за его "дружбу и непоколебимую поддержку израильского народа" и назвал его "настоящим союзником еврейского народа". Министр обороны Израиля Йоав Галант также поблагодарил Байдена за позицию, отметив, что его "непоколебимая поддержка, особенно во время войны, была бесценной".
- Канада. Премьер-министр Джастин Трюдо поблагодарил Байдена за то, что он является "настоящим другом" Канады. "Он великий человек, и все, что он делает, руководствуется его любовью к своей стране", – написал Трюдо.
- Польша. Премьер-министр Дональд Туск констатировал, что Байден принял сложные решения, "благодаря которым Польша, США и мир стали безопаснее, а демократия – сильнее". Туск добавил: "Я знаю, что те же самые мотивы руководили вами, когда вы принимали свое окончательное решение, пожалуй, самое трудное".
- Япония. Премьер-министр Фумио Кишида отметил, что воздерживается от прямых комментариев, поскольку это касается внутренней политики США, но признал, что решение Байдена базируется на его желании принять наилучшее возможное политическое решение.
- Южная Корея. Офис президента Юн Сук Йоля подчеркнул: "Мы не хотим комментировать внутриполитические ситуации в других странах", – но добавил, что правительство Южной Кореи "продолжит тесное сотрудничество с США для дальнейшего развития глобального всеобъемлющего стратегического альянса между Южной Кореей и США".
- Ирландия. Министр иностранных дел Михал Мартин выразил "печаль и восхищение" по поводу новости, назвав Байдена "постоянным другом Ирландии" в своей заметке. Мартин отметил, что Байден оказал "бесценную поддержку миру и процветанию на этом острове" и пожелал ему наилучшего.
- Великобритания. Риши Сунак, бывший премьер-министр Великобритании, написал, что он видел "любовь Байдена к Америке и преданность службе" лично во время сотрудничества с ним. Он также осветил некоторые достижения между США и Великобританией.
- Австралия. Премьер-министр Энтони Албанизи констатировал, что "альянс между Австралией и США никогда не был сильнее благодаря нашей общей преданности демократическим ценностям, международной безопасности, экономическому процветанию и климатическим действиям для этого и будущих поколений".
- Новая Зеландия. Премьер-министр Кристофер Луксон акцентировал, что "Байден посвятил свою жизнь государственной службе, и это заслуживает уважения". Он поблагодарил Байдена за его "преданность Новой Зеландии" и отметил, что с нетерпением ждет дальнейшего сотрудничества до завершения его президентского срока.
- Венесуэла. Президент Николас Мадуро сказал, что Байден "принял самое разумное и правильное решение". Политик добавил: "Байден поставил первым приоритетом свою семью, свое здоровье и понял, что в таком возрасте и с ослабленным здоровьем он не может взять на себя руководство страной, тем более выдвигаться на президентский пост".