Байден не исключил отправку Украине РСЗО с меньшей дальностью, – Washington Post

Соединенные Штаты склоняются к тому, чтобы поставлять Украине современные реактивные системы залпового огня. Однако боеприпасы к ним не позволят наносить удар по территории России.

Президент США Джо Байден не исключает отправки Украине ракетных систем залпового огня. Но окончательное решение не принято.

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"Ракетные системы залпового огня рассматриваются, но на столе нет ничего с возможностями дальнего удара", – заявил один из чиновников на правах анонимности.

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Накануне американский президент заявил, что не будет предоставлять Украине ракетные системы, способные нанести удар по территории России .

В то же время такое заявление не исключает того, что США могут предоставить Украине РСЗО, но с ракетами меньшей дальности действия. Накануне американские СМИ писали, что в Соединенных Штатах согласили передать соответствующие ракетные системы залпового огня .

Соединенные Штаты имеют в своем арсенале несколько современных ракетных систем. Среди них – HIMARS M142 и M270 MLRS. Однако дальность стрельбы этих РСЗО зависит от того, какие ракеты использовать – от неуправляемых реактивных снарядов до баллистических ракет. К примеру, неуправляемые реактивные снаряды M26 обладают дальностью действия до 45 километров. Управляемые M30/31 – до 70 километров. А баллистические ракеты серии ATACMS могут поражать цель на расстоянии до 300 километров.

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Вряд ли США согласят сейчас предоставлять Украине именно ATACMS. Ведь из них Украина может наносить удар по скоплению российской военной техники на территории России. Например, по складам боеприпасов или аэродромах.

Ведь в США боятся, что после таких ударов эскалация конфликта только усилится и под удар россиян попадут американские объекты или их союзников.

В то же время, Соединенные Штаты уже доставляют в Украину гаубицы калибром 155 миллиметров. Речь идет о M777, которая может наносить удар на расстояние от 40 километров (артиллерийским снарядом M982 Excalibur). Однако, скорее всего, украинские военные используют более традиционные снаряды, имеющие несколько меньшую дальность стрельбы.

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