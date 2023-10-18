Иордания отменила саммит, на который должен был приехать Байден: какая причина

Президент США Джо Байден 19 октября планировал посетить Иорданию, где должен был проходить саммит с президентами Палестины и Египта. В конце концов, в иорданском МИД рассказали, что эта встреча отменена.

Это произошло после того, как в Секторе Газы ударили по больнице, в результате чего погибли и пострадали сотни гражданских граждан. В Белом доме также подтвердили заявление иорданского министерства.

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Байден не поедет в Иорданию

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади сказал, что после удара по больнице в Газе страна объявила, что отменяет саммит с участием президента США Джо Байдена. Ранее во вторник от участия в саммите уже отказался глава Палестины Махмуд Аббас.

Теперь нет смысла говорить о чем-нибудь, кроме прекращения войны,

– глава иорданского МИД.

Кроме Байдена и Аббаса, на саммите в четверг, 19 октября, должны были принять участие президент Египта и король Иордании.

В конце концов в Белом доме рассказали журналистам Reuters, что Джо Байден отменил запланированную остановку в Иордании после визита в Израиль после взрыва в больнице Газы.

"Он (Джо Байден – 24 Канал) надеется на личную консультацию с этими лидерами в ближайшее время и согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в ближайшие дни", — сказали в администрации президента США.

Также известно, что Байден недавно вылетел из США на Ближний Восток.

В секторе Газа ударили по больнице