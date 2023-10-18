Иордания отменила саммит, на который должен был приехать Байден: какая причина
Источник:Al Jazeera
Президент США Джо Байден 19 октября планировал посетить Иорданию, где должен был проходить саммит с президентами Палестины и Египта. В конце концов, в иорданском МИД рассказали, что эта встреча отменена.
Это произошло после того, как в Секторе Газы ударили по больнице, в результате чего погибли и пострадали сотни гражданских граждан. В Белом доме также подтвердили заявление иорданского министерства.
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Байден не поедет в Иорданию
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади сказал, что после удара по больнице в Газе страна объявила, что отменяет саммит с участием президента США Джо Байдена. Ранее во вторник от участия в саммите уже отказался глава Палестины Махмуд Аббас.
Теперь нет смысла говорить о чем-нибудь, кроме прекращения войны,
– глава иорданского МИД.
Кроме Байдена и Аббаса, на саммите в четверг, 19 октября, должны были принять участие президент Египта и король Иордании.
В конце концов в Белом доме рассказали журналистам Reuters, что Джо Байден отменил запланированную остановку в Иордании после визита в Израиль после взрыва в больнице Газы.
"Он (Джо Байден – 24 Канал) надеется на личную консультацию с этими лидерами в ближайшее время и согласился продолжать регулярные и непосредственные контакты с каждым из них в ближайшие дни", — сказали в администрации президента США.
Также известно, что Байден недавно вылетел из США на Ближний Восток.
В секторе Газа ударили по больнице
- Во время трагического инцидента, произошедшего 17 октября, больница Аль-Ахли в Секторе Газа подверглась сокрушительной атаке. Это привело к потере нескольких сотен жизней, многие все еще находятся под обломками разрушенного здания.
- В настоящее время принимаются меры по установлению точного количества пострадавших в результате этого ужасного инцидента. Согласно сообщениям разных арабских СМИ, существует опасение, что число погибших может превысить 500 человек.
- После этого в нескольких арабских странах вспыхнули митинги. Люди выходили на протесты в Турции, Ираке, Иордании, а в Палестине потребовали отставки их президента.
- В конце концов, в ЦАХАЛ отреагировали на атаку больницы в Секторе Газы. Там отметили, что ответственность за это событие несет "Исламский джихад", ведь до этого эта военная группировка запускала ракеты по Израилю.