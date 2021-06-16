Байден меня не приглашал, а я его тоже, – Путин о возможности встречи в США или России

16 июня 2021 , 20:20
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Источник:

24 канал

Владимир Путин, в отличие от Владимира Зеленского, не поедет в США к Байдену. Глава Белого дома в течение саммита не пригласил Путина в США.

Не сделал шага навстречу и Путин: не пригласил Байдена посетить Россию. Об этом глава Кремля заявил на пресс-конференции после саммита с Байденом.

Главное Путин дал пресс-конференцию после встречи с Байденом

"О душе Байдена не могу сказать"

Относительно того, почему лидеры США и России не обменялись приглашениями, Путин отметил, что для этого "необходимы условия". Правда, не уточнил, какие именно,

На вопрос, что Путин увидел в глазах Байдена, он сказал, что не могу ответить "душу". Впрочем, заметил, что Байден очень взвешенный и конструктивный собеседник.

Напомним, что во время беседы по телефону 7 июня Владимир Зеленский получил приглашение от Джо Байдена посетить Белый дом. Поедет в США президент Украины уже этим летом.

Пресс-конференции Путина после саммита с Байденом: смотрите видео

Встреча Байдена и Путина: главное

  • Джо Байден и Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве в старинной вилле La Grange.
  • Встреча продолжалась несколько часов и проходила в двух форматах: узком и расширенном.
  • В первом приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр МИД России Сергей Лавров. В более широком – остальные члены делегаций.
  • Совместной пресс-конференции по итогам встречи лидеры США и России не дадут. От такой идеи отказался Байден.
  • После саммита Путин первым дал отдельную часовую пресс-конференцию для СМИ.
Автор: Вероніка Климська