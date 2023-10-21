В Белом доме опровергли заявление, что Байден призвал Израиль отложить операцию в Газе
Источник:Reuters
Накануне появилась информация, что Джо Байден якобы призвал Израиль отложить операцию в Секторе Газа. В Белом доме опровергли это.
Напомним, что Израиль готовит наземную операцию в Секторе Газа. Сообщалось, что США якобы просят Израиль отложить операцию для переговоров по поводу заложников.
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Байден не призывал Израиль отложить операцию в Секторе Газа
Ранее сообщалось, что когда Байден поднимался по лестнице на борт самолета, то один из журналистов крикнул вопрос. На это президент США сказал "Да" и зашел в самолет.
После этого СМИ начали писать, что Байден якобы подтвердил, что США призывают Израиль отложить наземную операцию в Секторе Газа, чтобы ХАМАС освободил заложников.
Представитель Белого дома Бен Лаболт заявил, что Байден просто не услышал вопрос журналиста. Так, репортер спросил, должен ли Израиль отложить потенциальное наземное вторжение в Сектор Газа.
Президент был далековато. Он не услышал вопрос полностью. Вопрос звучал так: "Хотели бы вы, чтобы было освобождено больше заложников?" Больше он ничего не комментировал,
– сказал Лаболт.
США заявили об открытии КПП "Рафах" между Газой и Египтом
Напомним, что в посольстве США в Израиле заявили о открытие пограничного пункта "Рафах" между Газой и Египтом в 10:00 по местному времени 21 октября. Уже появилось видео, на котором видно, что в Сектор Газа начали прибывать первые грузовики с гуманитарной помощью.
По предварительной информации, пограничный переход будет открыт до 16:00.