Можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, – Байден об отношениях с Путиным

29 июня 2021 , 11:01
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Белый дом

Джо Байден назвал условие диалога с Владимиром Путиным. Американский лидер готов к сотрудничеству с главой Кремля, если оно будет удовлетворять общие интересы.

Об этом Байден заявил в обращении к совместной сессии Конгресса. Президент США поделился деталями женевского саммита с российским коллегой.

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Байден готов сотрудничать с Путиным, но есть условие

Что касается России, я дал четко понять Путину, что мы не будем стремиться к эскалации, но их действия будут иметь последствия,
– заявил лидер США.

Далее Байден привел в пример информацию о вмешательстве России в американские выборы и кибератаках на правительство и бизнес. "Я сказал им, что мы ответим, и мы ответили", – добавил президент.

В то же время политик подчеркнул, что готов к сотрудничеству с Путиным, если оно будет в общих интересах. Байден отметил успех в продлении ядерной сделки СНВ и работе по изменению климата.

Встреча Байдена и Путина в Женеве: основное

  • Главы обоих государств встретились в Женеве 16 июня, их разговор длился несколько часов. После Байден и Путин провели отдельные брифинги по итогам саммита.
  • Одной из тем, которую они подняли, была ситуация в Украине. Байден отметил, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны быть минские договоренности.
  • Обсудили также и вступление Украины в НАТО. И уже на следующий день, 17 июня, в Кремле выразили свою обеспокоенность заявлениями Байдена об Украине и Альянсе.
Автор: Наталія Пристанська