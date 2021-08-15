Не хотел перекладывать на пятого президента: Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана
Источник:Белый дом
Президент США Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным. Однако Белый дом продолжает наблюдать за ситуацией и эвакуировать своих дипломатов.
Президент США заявил, что в последние дни он вместе с правительством работал над стратегией безопасной эвакуации американских дипломатов из Афганистана.
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США тратили большие средства на содержание военных в Афганистане
Глава Белого дома оценил расходы США в Афганистане за 20 лет в 1 триллион долларов. Соединенные Штаты предоставили правительственным войскам Афганистана лучшую военную технику и занимались обучением более чем 300 тысяч солдат.
Джо Байден считает, что присутствие американских войск в Афганистане было бы неуместным.
Еще 1 или 5 лет военного присутствия США не имели бы значения, если афганские военные не могут удерживать свою страну. Бесконечное американское присутствие во время гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемым,
– объяснил Байден.
Президент США рассказал, что у него был выбор – продлить срок пребывания американских военных в Афганистане и вмешаться в гражданскую войну, или вывести их в соответствии с договором, который подписал его предшественник.
Джо Байден стал четвертым президентом США, при котором американские военные находились в Афганистане. Он заявил, что хотел покончить с этим, чтобы не перекладывать ответственность на своего преемника.
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Байден поддерживает политику президента Афганистана
Глава Белого дома поддерживает решение президента Афганистана Ашрафа Гани в стремлении избежать кровопролития. Однако сейчас США принимает меры по усилению собственной безопасности.
В частности, разведка страны будет наблюдать за "Талибаном" во избежание террористических атак против США.
Также для безопасной эвакуации американских дипломатов президент Байден разрешил временно разместить 5 тысяч военных в Кабуле. Талибов предупредили, что в случае причинения вреда американцам в Кабуле, ответ будет мгновенным.
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- 15 августа 2021 года террористы "Талибана" начали наступление на Кабул. Это привело к столкновению между боевиками и правительственными войсками на северных и южных окраинах столицы.
- Власть Афганистана объявила о мирной передаче власти во избежание жертв.
- Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и вылетел с сопровождением в Таджикистан.
- Талибы посоветовали иностранцам покинуть страну или зарегистрироваться в их организации для получения разрешения на пребывание.
- Тысячи афганцев пытаются выехать из страны. В то же время другие государства продолжают эвакуацию своих дипломатических учреждений из Кабула.