"Су*ий сын" и "проклятый Путин": в США раскрыли откровенные кулуарные разговоры Байдена, Трампа и других

Американский журналист Боб Вудворд в новой книге "Война" раскрыл откровенные кулуарные разговоры многих политиков. Среди них и ругань Байдена, и разговоры с Путиным, и даже то, как Трамп тайно общался с российским президентом.

Об этом пишет CNN. Отдельный раздел посвящен нецензурным высказываниям действующего президента США Джо Байдена и его общению с мировыми политиками.

Смотрите также Союзники ожидают от Зеленского изменения подхода к окончанию войны, – Bloomberg

Как Байден общается с другими политиками

Журналист Боб Вудворд в новой книге "Война" пишет, что Байден очень часто использует бранные слова. К примеру, когда Россия начала полномасштабное вторжение, то президент США не подбирал слов.

Этот долбаный Путин. Он зло. Мы имеем дело с воплощением зла,

– сказал Байден советникам в Овальном кабинете вскоре после вторжения России.

В книге легендарный журналист рассказал, что в октябре 2021 году США получили уникальную развединформацию, что Россия планирует напасть на Украину. Для этого Путин подготовил 175 тысяч военных. Тогда удалось получить информацию от источников, и уже через несколько часов Байден сидел вместе с военными над картами с планами Путина.

Тогда даже президент США не мог поверить, что Россия способна на такой отчаянный шаг, а европейские партнеры – вообще отказывались в это верить. В то же время спецслужбы США отмечали, что Москва решится на такой шаг. После того Байден решил немедленно встретиться с Путиным и провести переговоры. Вудворд утверждает, что разговор политиков был действительно "взрывным", а Путин – сразу начал угрожать ядерным оружием и повышать градус опасности.

Не подбирал слов Байден и после разговора с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Он назвал его "су*им сыном" после того, как Израиль нанес удары по Сирии.

Так, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли массированные удары по Израилю. После этого Байден имел несколько разговоров с Нетаньяху. Уже в апреле 2024 года премьер Израиля заявил, что "им нужно попасть в Рафах", зато президент США отметил, что тот не имеет стратегии. После того Израиль прибегнул к действиям, а Байден называл Нетаньяху "долбаным лжецом", "су*им сыном" и однажды даже кричал на премьера, мол, "что ты к черту делаешь".

Что касается того, как Байден называет Трампа, то в публичных выступлениях он старается не упоминать его имени, называя просто "предшественником". Однако в частных разговорах президент США часто называет его "долбаным муд*ком"

Как Трамп помогал Путину во время пандемии и вел тайные переговоры

Вудворд раскрыл в книге и другие интересные детали. К примеру, ни для кого не секрет, что в начале пандемии коронавируса Путин придерживался максимальных мер безопасности. Российский президент настолько боялся, что даже обратился за помощью к Трампу.

Так, в 2020 году Трамп "тайно прислал Путину кучу тестовых машин Abbott Point of Care Covid для его личного использования". Это устройства, которые определяют, болеет ли человек COVID-19, и все они были в личном использовании Путина. Интересно, что по словам Вудворда, Путин умолял Трампа никому об этом не говорить.

Кроме того, после того, как в 2021 году Трамп покинул кресло президента, он по меньшей мере 7 раз имел телефонные разговоры с Путиным.