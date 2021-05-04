Украинской стороне на встрече с Путиным нужен Байден, – Климкин
Очень необходимо, чтобы во время встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным был также Джо Байден. Он поможет удержать твердую позицию Украины перед Кремлем.
Источник:OBOZREVATEL
Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он добавил, что Кремль на встрече будет диктовать свою повестку дня и пытаться сделать украинскую сторону слабой.
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Присутствие Джо Байдена сделает встречу продуктивной.
Двусторонняя встреча поставит нас в слабую позицию, поскольку Путин использует ее для построения линии давления на Украину. Я считаю, что эта встреча должна быть вместе с кем-то из наших партнеров,
– сказал Климкин.
Он отметил, что во время встречи Путин может навязывать "русский мир", русский язык в Украине. Также будет говорить на тему религии и проблемы воды в оккупированном Крыму.
Климкин считает, что при таком разговоре Украина будет слабой, даже если не будет отвечать на такие вопросы и пытаться продвинуть свою повестку дня.
Климкин предположил, кто из западных партнеров может присутствовать. "Если это Байден – прекрасно. Может быть кто-то другой из Большой семерки. Например, Меркель или Макрон. Или, например, президент Европейского Совета Мишель", – подытожил эксминистр.
Встреча Зеленского и Путина: что известно
- Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину обсудить обострение на Донбассе. Он призвал встретиться в любой точке украинского Донбасса.
- Путин сказал, что не будет говорить о ситуации на Донбассе, ведь Украина якобы должна прежде всего говорить с боевиками.
- В СМИ сообщили, что украинская сторона рассматривает варианты встречи 2 президентов в Вене или Иерусалиме.
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