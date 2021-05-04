Очень необходимо, чтобы во время встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным был также Джо Байден. Он поможет удержать твердую позицию Украины перед Кремлем.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он добавил, что Кремль на встрече будет диктовать свою повестку дня и пытаться сделать украинскую сторону слабой.

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Присутствие Джо Байдена сделает встречу продуктивной.

Двусторонняя встреча поставит нас в слабую позицию, поскольку Путин использует ее для построения линии давления на Украину. Я считаю, что эта встреча должна быть вместе с кем-то из наших партнеров,

– сказал Климкин.

Он отметил, что во время встречи Путин может навязывать "русский мир", русский язык в Украине. Также будет говорить на тему религии и проблемы воды в оккупированном Крыму.

Климкин считает, что при таком разговоре Украина будет слабой, даже если не будет отвечать на такие вопросы и пытаться продвинуть свою повестку дня.

Климкин предположил, кто из западных партнеров может присутствовать. "Если это Байден – прекрасно. Может быть кто-то другой из Большой семерки. Например, Меркель или Макрон. Или, например, президент Европейского Совета Мишель", – подытожил эксминистр.

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