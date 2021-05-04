Дуже необхідно, аби під час зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним був також Джо Байден. Він допоможе втримати тверду позицію України перед Кремлем.
Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що Кремль на зустрічі диктуватиме свій порядок денний і намагатиметься зробити українську сторону слабкою.
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Присутність Джо Байдена зробить зустріч продуктивною.