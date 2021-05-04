Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він додав, що Кремль на зустрічі диктуватиме свій порядок денний і намагатиметься зробити українську сторону слабкою.

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Присутність Джо Байдена зробить зустріч продуктивною.

Двостороння зустріч поставить нас у слабку позицію, оскільки Путін використає її для побудови лінії тиску на Україну. Я вважаю, що ця зустріч має бути разом із кимось із наших партнерів,

– сказав Клімкін.

Він зауважив, що під час зустрічі Путін може нав'язувати "русскій мір", російську мову в Україні. Також говоритиме на тему релігії та проблеми води в окупованому Криму.

Клімкін вважає, що при такій розмові Україна буде слабкою, навіть якщо не відповідатиме на такі запитання і намагатиметься просунути свій порядок денний.

Клімкін припустив, хто із західних партнерів може бути присутнім. "Якщо це Байден – прекрасно. Може бути хтось інший із Великої Сімки. Наприклад, Меркель або Макрон. Або, наприклад, президент Європейської Ради Мішель", – підсумував ексміністр.

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