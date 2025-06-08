Байден обещал Украине 20 тысяч ракет, но Трамп перебросил их на Ближний Восток, – Зеленский

Владимир Зеленский в интервью ABC News сообщил, что США отдали ракеты для Украины на Ближний Восток. Об этом ему рассказал Рустем Умеров.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Что заявил Зеленский о 20 тысячах ракет

По словам президента, технология была недорогая, но особенная. Передачу Украине 20 000 ракет для борьбы с "Шахедами" согласовали с предыдущей администрацией президента.

Мы на них рассчитывали. Но на днях США решили перебросить эти ракеты на Ближний Восток,

– констатировал Зеленский.

Зеленский добавил, что вместе с тогдашним министром обороны Остином решили реализовать определенный проект. Пока не известно, речь идет о ракетах для ПВО или о какой-то другой технологии.

Также президент сказал, что меньше помощи от США означает больше потерь среди украинцев. И подчеркнул: Украина найдет все возможности, чтобы эффективно бороться с "Шахедами".

Между тем количество дронов, которые россияне запускают ночью, порой может достигать 300 или даже больше. А против украинских дронов враг использует лазерное оружие.