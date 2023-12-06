Причина одна – Трамп: Байден мог бы и не участвовать в следующих выборах
Источник:The New York Times
Джо Байден заявил, что второй термин Дональда Трампа представляет собой экзистенциальную угрозу для американской демократии. Президент США сказал также, при каком условии не баллотировался бы на второй срок.
Джо Байден заявил, что на его решение баллотироваться влияет Дональд Трамп. Точнее, его решение относительно президентских выборов.
Смотрите также Трамп в предвыборном ролике похвастался дружбой с Путиным и Ким Чен Ином
Что сказал Байден о выборах в США
Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить,
– заявил Джо Байден.
По его словам, Дональд Трамп "больше не прячет мяч", ведь он говорит, что собирается делать, не скрывая своих намерений.
Президент США также подверг критике Трампа за его радикальную программу, если он вернется на должность.
Кратко о выборах в США
- Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп уже сообщил о своем желании баллотироваться и даже снял предвыборный ролик, в котором похвастался дружбой с диктаторами Владимиром Путиным и Ким Чен Ином.
- Относительно войны в Украине, Трамп убеждал, что якобы завершит ее в течение 24 часов с момента его избрания, предложив "справедливое соглашение". В ответ на эти слова Владимир Зеленский сказал, что Дональд Трамп уже был президентом, и тогда была война. В то же время, тогда Трамп не решил этого вопроса.
- Что касается вероятного переизбрания Трампа, то президент Украины сказал, боится ли этого. Зеленский отметил, что украинцев беспокоят отдельные голоса в Республиканской партии США, представителем которой, собственно, и является Трамп. Ведь политика Соединенных Штатов в отношении Украины может измениться.