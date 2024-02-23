Байден анонсировал персональные санкции против Путина

Президент США Джо Байден анонсировал персональные санкции против российского диктатора Путина в связи со второй годовщиной войны, которую Кремль ведет против Украины, а также в ответ на смерть российского политика Алексея Навального, будут объявлены "в ближайшее время".

Об этом он заявил после встречи с женой российского оппозиционера Алексея Навального Юлией и его дочерью Дашей.

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"Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными - близкими Алексея Навального, чтобы выразить свои соболезнования в связи с их тяжелой утратой", – заявил Байден.

На встрече глава Белого дома отметил, что наследие мужества Алексея Навального будет жить в его жене Юлии, его дочери а также в людях по всей России, которые борются за демократию и права человека.

Байден пообещал ввести санкции против Путина в связи со смертью Навального, пишет CNN.

"Завтра мы объявим о санкциях против Путина, ответственного за его смерть", – отметил Байден.

Что этому предшествовало