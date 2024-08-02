Сказал только одно слово: Байден обратился к Путину после обмена заключенными
Источник:Fox News
Действующий президент США Джо Байден лично встретил самолет с освобожденными из России американскими заключенными на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. После этого он пообщался с журналистами.
Они поинтересовались у него, каким будет его послание Путину. Байден сказал только одно слово.
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Байден публично обратился к Путину после обмена заключенными
Во время разговора с журналистами американский лидер заявил, что испытывает "удовлетворение" из-за возвращения американцев домой.
Как отмечали Fox News, у Байдена также спросили, каким будет его послание правителю России Владимиру Путину после обмена заключенными.
Остановись (Stop на английском – 24 Канал),
– сказал Байден.
Он добавил, что "нет ничего, что выходит за рамки наших возможностей, когда мы действуем вместе... Ничего... Мы – Соединенные Штаты Америки".
Харрис сказала журналистам, что успешный обмен заключенными – это "сила дипломатии". Она отметила, что это невероятный день.