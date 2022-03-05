Вы не являетесь нашими врагами, – Байден обратился к россиянам из-за войны в Украине

Россия напала на Украину 10 дней назад. Украинские защитники мужественно защищают нашу страну, а цивилизованный мир жестко осуждает оккупантов. Президент США Джозеф Байден обратился к россиянам по поводу военной агрессии их государства.

Захватчики понесут сокрушительные потери – за 10 дней погибли более 10 тысяч вражеских солдат. Однако российское правительство не спешит забирать их тела.

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Президент США обратился к россиянам

Байден обратился к россиянам, потому что не считает, что они поддерживают войну в Украине.

Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения.

– отметил президент США.

Кроме того, Байден не считает россиян врагами Соединенных Штатов.





Байден не считает россиян врагами / Фото Госдепартамента США

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