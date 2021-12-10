Байден обсудил эскалацию России с "Бухарестской девяткой"

10 декабря 2021 , 07:50
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Белый дом

Джо Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" наращивание российских войск возле границы с Украиной. Президент США подчеркнул, что необходима решительная позиция НАТО относительно коллективной обороны союзников.

Байден подчеркнул, что США продолжат тесные консультации и координацию со всеми трансатлантическими союзниками и партнерами. Лидер США заявил, что это приоритет.

Заметьте Наша цель – быть на стороне Украины, – Макрон об угрозе России

Мы работаем над деэскалацией нынешнего кризиса путем сдерживания, обороны и диалога,
– заметил Байден.

Участие в разговоре приняли

  • Румен Радев – президент Болгарии;
  • Андрей Бабиш – премьер-министр Чехии;
  • Алар Карис – президент Эстонии;
  • Янош Адер – президент Венгрии;
  • Эгилс Левитс – президент Латвии;
  • Гитанас Науседа – президент Литвы;
  • Анджей Дуда – президент Польши;
  • Клаус Иоганнис – президент Румынии;
  • Эдуард Гегер – премьер-министр Словакии.

Разговор Зеленского и Байдена

  • В четверг, 9 декабря, также прошел разговор Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что испытывает глубокую обеспокоенность из-за агрессивных действий России в отношении Украины.
  • По словам Байдена, если Россия продолжит свою агрессию, ее ждет жесткая реакция. В частности, путем экономических ограничений.
  • Штаты – привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.
  • Также Байден отметил: его страна и союзники привержены принципу "без Украины – никаких решений или дискуссий об Украине".

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