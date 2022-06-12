Байден очень уважает Зеленского, – госпожа посол Бринк
Госпожа посол США Бриджит Бринк прокомментировала заявление Джо Байдена о том, что якобы президент США предупреждал руководство Украины об угрозе войны и его не хотели слышать. В частности, Бринк заверила, что Байден уважает Зеленского.
Соответствующий комментарий предоставила 24 канала госпожа Бринк. Это произошло 11 июня – после публикации заявления Джо Байдена.
Заметьте : "Не хотели слышать": Байден вспомнил, как предупреждал Киев о войне, в ОП уже ответили
Посол США в Украине объяснила заявление Байдена
Бриджит Бринк сказала, что Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, а также что США не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Также сказала, мол, это не заслуживает того, чтобы быть новостью, однако продолжила мнение.
Новоназначенный посол США в Украине объяснил, что президент Владимир Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав, что Украина никогда не будет покорена России.
Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал в течение этой войны,
– заверила Бринк.
Также посол вспомнила, что Соединенные Штаты уже предоставили нам:
- 5,3 миллиарда долларов в сфере безопасности, в том числе 4,6 миллиарда долларов после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале;
- в частности, помощь предоставили для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя;
- вместе с нашими союзниками и партнерами будут поддерживать Украину.
У Зеленского ответили на слова Байдена
Представитель президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал заявления Джо Байдена изданию Liga.net . Он пояснил, что руководство нашей страны просило о санкциях против России еще до полномасштабного вторжения в Украину. Однако партнеры нашего государства, к сожалению, этого "не хотели слышать".
Поэтому фраза "не хотела слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если вы помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации,
– уточнил Никифоров.
Он также объяснил, что наше государство потеряло очень много драгоценного времени из-за того, что санкции против России начали вводить только после полномасштабного вторжения.
Что этому предшествовало
- Джо Байден заявил, что предупреждал руководство Украины об угрозе войны, однако, мол, тогда его слова проигнорировали.
- Президент США также сказал, что тогда его слова для многих казались чем-то невозможным. Всем ведь казалось, что он преувеличивает вероятную угрозу. Также Байден сказал, что у него были данные для подтверждения и по этому поводу не было никаких сомнений, однако: "Зеленский не хотел этого слышать, и многие также".
- Эти слова Байдена 24 канала прокомментировал также спикер Андрея Ермака . Михаил Подоляк сказал, что все было не совсем так. Ведь украинские власти прекрасно понимали, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии – у Владимира Зеленского на столе постоянно была соответствующая аналитика на основе качественных данных разведки.
- Также советник главы ОП объяснил, что президент Украины внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров: "Вопрос всегда был только в том, каким именно будет объем вторжения. Несомненно, то, что мы увидели 24 февраля, шокировало многие страны, включая наших партнеров".