В Польше подтвердили визит Байдена

4 февраля 2023, 11:51
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Источник:

RMF 24

Президент США Джо Байден приедет в Польшу в ближайшее время. Визит американского лидера был официально подтвержден в МИД Польши.

Находящийся с визитом в Вашингтоне руководитель управления международной политики канцелярии президента Польши Мацтин Пшидач подтвердил, что Байден приедет в Польшу в ближайшее время.

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Детали визита Байдена сообщат впоследствии

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", – отметил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Вместе с Пшидачем в Вашингтон прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме.

В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военному присутствию США в Польше, передаче технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

Что известно о визите Байдена в Польшу

  • В польских СМИ недавно появилась информация, что Джо Байден прибудет с визитом в Польшу и может встретиться с Владимиром Зеленским.
  • Сообщалось, что президент США посетит Европу поближе к 24 февраля.
  • СМИ со ссылкой на источники сообщают, что Зеленский созывает международную конференцию по Украине. Вероятно, президент Украины хочет представить Байдену мирный план и гарантию безопасности нашей страны.
  • Кроме того, Зеленский и Байден могут обсудить военную помощь Украине, в частности, тему истребителей. Впрочем, Зеленский сказал, что его пока не приглашали в Польшу.
Автор: Михайло Гема