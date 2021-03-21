Неутешительный шаг назад, – Байден осудил решение Турции выйти из Стамбульской конвенции
Джо Байден заявил, что обеспокоен решением Турции выйти из Стамбульской конвенции о запрете домашнего насилия. По его словам, гендерное насилие затрагивает каждую страну мира.
Источник:Пресс-служба Белого дома
Президент США отметил, что сегодня общество должно работать над укреплением и восстановлением своих обязательств по прекращению насилия над женщинами.
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Он подчеркнул, что не нужно отвергать договоры, которые направлены на защиту женщин и привлечение к ответственности виновных.
Это неутешительный шаг назад для международного движения за прекращение насилия против женщин во всем мире,
– отметил Джо Байден.
Глава Штатов призвал делать все для того, чтобы создать общество, в котором женщины смогут жить свободно от насилия.
По информации правозащитных групп, в Турции растет насилие в отношении женщин и количество убийств.
Согласно данным We Will Stop Femicide Platform, с начала 2021 года в стране убито 77 женщин, в 2020 году – по меньшей мере 409.
Что такое Стамбульская конвенция?
Стамбульская конвенция – это международный юридический обязательный акт, который охватывает вопросы, связанные с насилием в отношении женщин.
Соглашение подписали 46 стран мира и Евросоюз. В то же время ратифицировали документ более 30 стран. Украина подписала конвенцию еще в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала ее.
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