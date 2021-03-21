Джо Байден заявил, что обеспокоен решением Турции выйти из Стамбульской конвенции о запрете домашнего насилия. По его словам, гендерное насилие затрагивает каждую страну мира.

Президент США отметил, что сегодня общество должно работать над укреплением и восстановлением своих обязательств по прекращению насилия над женщинами.

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Он подчеркнул, что не нужно отвергать договоры, которые направлены на защиту женщин и привлечение к ответственности виновных.

Это неутешительный шаг назад для международного движения за прекращение насилия против женщин во всем мире,

– отметил Джо Байден.

Глава Штатов призвал делать все для того, чтобы создать общество, в котором женщины смогут жить свободно от насилия.

Обратите внимание! В 2011 году Турция стала первой страной, ратифицировавшей Стамбульскую конвенцию. Документ призван предотвратить и противодействовать насилию против женщин и домашнему насилию.

По информации правозащитных групп, в Турции растет насилие в отношении женщин и количество убийств.

Согласно данным We Will Stop Femicide Platform, с начала 2021 года в стране убито 77 женщин, в 2020 году – по меньшей мере 409.