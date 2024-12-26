Байден пообещал Украине больше ракет для ПВО после возмутительной атаки России на Рождество
Президент США Джо Байден осудил ракетный удар России по Украине на Рождество. Он также пообещал увеличить поставки оружия, в частности ракет для ПВО.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. В своем заявлении президент США подчеркнул, что украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности.
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Как Байден отреагировал на атаку России на Рождество
Байден возмущен ракетной атакой России на Рождество и пообещал новые поставки оружия Украине.
В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников по украинским городам и критически важной энергоинфраструктуре. Цель этой возмутительной атаки заключалась в том, чтобы отрезать украинцев от доступа к теплу и электроснабжению зимой, а также подорвать безопасность электросетей,
– заявил президент США.
Он подчеркнул, что украинцы заслуживают жизни в мире и безопасности, поэтому США и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину до ее победы над Россией.
"За последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни ракет ПВО, на подходе – еще больше. Я приказал Министерству обороны в дальнейшем наращивать поставки оружия в Украину", – подчеркнул Байден.
Он также добавил, что США будут продолжать вести активную работу для укрепления позиций Украины в ее борьбе против оккупационных войск.