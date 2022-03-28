Байден отрекся от своих слов об изменении режима в России
28 марта 2022 , 04:32Читати новину українською
Источник:CNN
Джо Байден в ходе речи в Польше 26 марта заявил, что "Путин не может оставаться у власти". Однако уже через день президент США отрекся от своих слов.
Американский лидер отметил, что не призвал к смене режима в России. Об этом он сообщил 27 марта, общаясь с журналистами и представителями СМИ.
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Шольц отреагировал на слова Байдена
Олаф Шольц заверил, что Североатлантический альянс не ставит своей целью свергнуть Путина.
Мы едины в том, что смена режима в России не стоит в повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем,
– сказал канцлер Германии.
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