Байден ожидает, что Путин привлечет к ответственности хакеров, атаковавших США
Источник:White House
В Вашингтоне ожидают, что российское правительство привлечет к ответственности хакеров, которые совершали атаки на США. Это глава Белого дома обсуждал с Владимиром Путиным на встрече в Женеве.
Об этом Байден заявил в Белом доме во время совещания по кибербезопасности. Американский президент подчеркнул, что именно вопрос атак на США был одной из тем переговоров с Владимиром Путиным.
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Путин знает, кто совершал атаки, – Байден
И я мог бы добавить, что у меня был саммит с Владимиром Путиным, на котором я дал ему понять, что мы ожидаем, что он также привлечет хакеров к ответственности, потому что они знают, где они и кто они,
– сказал президент США.
По мнению Байдена, кибербезопасность – это глобальная проблема, с которой должны бороться страны "Большой семерки". К ответственности, убежден глава Белого дома, нужно привлечь те страны, которые скрывают и прикрывают хакеров.Обратите внимание! Байден перечислил и проблемы, которые существуют в США с кибербезопасностью. В частности, Штатам не хватает около пол миллиона специалистов. Также еще с мая действует распоряжение о модернизации систем защиты.
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Что известно о переговорах Байдена и Путина по кибербезопасности
- Эту тему Путин и Байден поднимали во время переговоров в Женеве 16 июня 2021 года.
- В начале июля президенты разговаривали по телефону, Байден просил принять меры в отношении хакеров.
- В конце июля Байден заявлял, что Россия уже вмешивается в выборы в США, которые состоятся осенью 2022 года. Президент акцентировал внимание на вирусах-вымогателях.