Байден на переговорах пообещал Путину решительно отреагировать на эскалацию конфликта с Украиной

Путин и Байден провели переговоры 7 декабря. Глава Белого дома выразил российскому президенту обеспокоенность США и союзников по поводу эскалации вооруженных сил России вблизи границы Украины.

О подробностях переговоров в формате видеосвязи рассказали в сообщении Белого дома. Президенты обсудили ряд вопросов, среди которых – и Украина.

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Байден пригрозил России жесткими экономическими санкциями

Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженных сил России, которые окружают Украину, и дал четко понять, что США и наши союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации,

– рассказали о позиции Байдена в Белом доме.

Байден призвал Путина вернуться к дипломатии

Глава Белого дома подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден призвал Путина к деэскалации и переговорам дипломатическим путем.

Байден и Путин поручили своим представителям продлить согласование позиций. Вашингтон будет делать это в сотрудничестве со своими союзниками и партнерами.

Что еще обсудили во время встречи:

диалог между США и России по поводу стратегической стабильности;

кибербезопасность – о применении программ-вымогателей,

общую работу над международными проблемами, такими как ситуация в Иране.

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Главное о разговоре Байдена и Путина 7 декабря:

Это первые переговоры в видеоформате Байдена и Путина.

Разговор длился более 2 часов и проходил один на один.

Даже переводчики находились в другой комнате.

Байден вышел на связь из Белого дома, Путин – из резиденции в Сочи.

Перед разговором Байдена и Путина Зеленский пообщался с главой Госдепа: смотрите видео

