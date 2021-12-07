Байден на переговорах пообещал Путину решительно отреагировать на эскалацию конфликта с Украиной
Источник:Белый дом
Путин и Байден провели переговоры 7 декабря. Глава Белого дома выразил российскому президенту обеспокоенность США и союзников по поводу эскалации вооруженных сил России вблизи границы Украины.
О подробностях переговоров в формате видеосвязи рассказали в сообщении Белого дома. Президенты обсудили ряд вопросов, среди которых – и Украина.
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Байден пригрозил России жесткими экономическими санкциями
Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу эскалации вооруженных сил России, которые окружают Украину, и дал четко понять, что США и наши союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации,
– рассказали о позиции Байдена в Белом доме.
Байден призвал Путина вернуться к дипломатии
Глава Белого дома подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Байден призвал Путина к деэскалации и переговорам дипломатическим путем.
Байден и Путин поручили своим представителям продлить согласование позиций. Вашингтон будет делать это в сотрудничестве со своими союзниками и партнерами.
Что еще обсудили во время встречи:
- диалог между США и России по поводу стратегической стабильности;
- кибербезопасность – о применении программ-вымогателей,
- общую работу над международными проблемами, такими как ситуация в Иране.
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Главное о разговоре Байдена и Путина 7 декабря:
- Это первые переговоры в видеоформате Байдена и Путина.
- Разговор длился более 2 часов и проходил один на один.
- Даже переводчики находились в другой комнате.
- Байден вышел на связь из Белого дома, Путин – из резиденции в Сочи.