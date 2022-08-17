Байден подписал закон о борьбе с инфляцией: как будут ее преодолевать

Президент США Джо Байден подписал закон о борьбе с инфляцией. Документ предусматривает в том числе переход на "зеленую" энергетику.

Речь идет о законопроекте "О здравоохранении, налогах и климате" на сумму 750 миллиардов долларов. Ранее его одобрил Сенат США.

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Что предусматривает закон

Это крупные инвестиции, связанные с изменением климата. Также инициатива вводит значительные инновации в политике системы здравоохранения. Например, предоставляет программе Medicare право изменять цены на некоторые рецептурные лекарства и продлевает на 3 года субсидии на здравоохранение.

Более того, должны сократить бюджетный дефицит за счет новых налогов, включая 15% на крупные корпорации и 1% на выкуп акций. Расширят возможности налоговой службы.

Такие меры пополнят бюджет более чем на 700 миллиардов долларов в течение 10 лет. Среди них 430 миллиардов потратят на сокращение выбросов углекислого газа и расширение субсидий на медицинское страхование. Остальные – на сокращение дефицита бюджета.

Демократы убеждены, что этот законопроект "изменит Америку на десятилетие", ведь он направлен на переход потребителей на "зеленую" энергию.

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