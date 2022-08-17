Мовиться про законопроєкт "Про охорону здоров'я, податки і клімат" на суму 750 мільярдів доларів. Раніше його схвалив Сенат США.

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Що передбачає закон

Це великі інвестиції, пов'язані зі зміною клімату. Також ініціатива вводить значні новації в політиці щодо системи охорони здоров'я. Наприклад, надає програмі Medicare право змінювати ціни на деякі рецептурні ліки і продовжує на 3 роки субсидії на охорону здоров'я.

Ба більше, мають скоротити бюджетний дефіцит коштом нових податків, включаючи 15% на великі корпорації та 1% на викуп акцій. Розширять можливості податкової служби.

Такі заходи поповнять бюджет на понад 700 мільярдів доларів протягом 10 років. Серед них 430 мільярдів витратять на скорочення викидів вуглекислого газу та розширення субсидій на медичне страхування. Решту – на скорочення дефіциту бюджету.

Демократи переконані, що цей законопроєкт "змінить Америку на десятиліття", адже він спрямований на перехід споживачів на "зелену" енергію.

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