Байден подпишет указ о предоставлении дополнительных 100 миллионов долларов для Украины, – СМИ

Уже 19 мая президент США может подписать указ о выделении дополнительных 100 миллионов долларов на военную помощь Украине. Эти средства хотят потратить на артиллерийские боеприпасы и радары.

О том, что указ могут подписать уже в ближайшее время, сообщили сразу два источника в администрации президента США. Это будет одним из последних траншей США, который позволит Украине эффективно противостоять российской агрессии.

К теме Скорость передачи Украине оружия уже является беспрецедентна: с ленд-лизом будет еще быстрее, – Квин

Байден сможет передавать избыточное оружие без одобрения Конгресса

Этот указ позволит Байдену передавать оружие, которое имеется в избытке у США, без предварительного одобрения Конгрессом. Речь идет только о чрезвычайных ситуациях.

США уже отправили в Украину 184 тысячи артиллерийских снарядов для гаубиц, также прислали 14 контрартилерийских радаров. Дополнительное количество снарядов и 2 радара входят в пакет, который могут утвердить уже 19 мая.

США предоставляет оружие с беспрецедентной скоростью

Также 19 мая американский Сенат поддержал решение о выделении Украине 40 миллиардов долларов помощи. Ранее соответствующее решение поддержала Палата представителей США.

Отметим, в Вашингтоне заверили, что предоставляют Украине оружие с максимальной скоростью. Процесс значительно ускорит ленд-лиз, закон о котором президент Байден подписал 9 мая.

По словам временной поверенной в делах США Кристина Квин, американский и украинский президент находятся на постоянной связи. Поэтому в Вашингтоне знают, какая именно помощь нужна Украине.

Важно О ядерной угрозе, ленд-лизе и безграничной любви к Украине: финальное интервью Кристины Квин

Позиция США по войне России в Украине: коротко о последних новостях

Россия заблокировала для украинцев возможность экспортировать зерно, перекрыв порты на Юге. В Госдепе говорят, что мир должен добиться от России создания коридоров для Украины.

Также министр финансов Джэнет Йеллен подтвердила, что США маловероятно позволят России продолжать выплачивать долги в иностранной валюте. Йеллен говорит, что инвесторы уже привыкли к тому, что россиян уже исключили из мировой финансовой системы.

Несмотря на большую поддержку Украины, в США отмечают: американских войск на украинской территории не будет.

Узнайте в видео: какую помощь окажет Польша