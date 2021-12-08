Байден получит свою "атветку", – Пионтковский о разговоре с Зеленским

Джо Байден провел разговор с Владимиром Путиным, а 9 декабря будет говорить с Владимиром Зеленским. Президент США услышит четкую и непоколебимую позицию президента Украины.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Его возмутило то, что звонок Зеленскому назначили аж на 9 декабря.

К теме Байден таки поговорит с Зеленским уже после разговора с Путиным

"Организацией руководил человек, который не очень доброжелательно относится к Украине, это Джейк Салливан. Этот жест не очень украшает Байдена. Думаю, он свою "атветку" получит завтра (9 декабря – 25 канал)", – сказал публицист.

Пионтковский: плохой жест со стороны Байдена

Российский публицист считает, что звонок Зеленскому через 2 дня после разговора с Путиным – это плохой знак со стороны президента США.

Это плохой знак со стороны Байдена и его антиукраинского помощника Салливана. Думаю, Зеленский выступит с категорическим несогласием возвращаться к российскому нарративу договоренностей,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что видел первый комментарий Зеленского относительно разговора Байдена и Путина. "Мне нравится такая сдержанная холодность", – прокомментировал его слова Пионтковский.

Зеленский считает, что разговор Байдена с Путиным – это позитив . Победа Украины в том, что США всегда поддерживают нас, а Байден хочет урегулировать ситуацию на Востоке Украины.

Пионтковский о разговоре Байдена и Путина: смотрите видео

Разговор Байдена и Путина: коротко