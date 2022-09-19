Байден пообещал поддержку Тайваню в случае нападения: какой реакции ждать от Китая

Ситуация между Китаем и Тайванем остается напряженной. Президент США Джо Байден пообещал острову поддержку в случае нападения.

Так войска его страны будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения. По мнению президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" и специалиста по политике восточных государств Артура Харитонова, четкая позиция США является, безусловно, правильной. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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С самого начала было ясно, что США заинтересованы в том, чтобы защитить Тавань. И вчера мы услышали такую откровенную позицию. Это прекрасно, по моему мнению,

– заметил международник.

Чем Тайвань отличается от Украины в контексте поддержки

Американская инфраструктура безопасности в тихоокеанском регионе, объясняет Харитонов, значительно отличается от инфраструктуры в Европе, где решение основывается на позиции всех стран-участниц НАТО и Европейского Союза.

"В Азии нет НАТО и Евро. Там есть Япония, там есть Америка. И там есть собственно безопасные архитектурные моменты, за которые США несет прямую ответственность", — подчеркнул он.

Позиция США по поводу конфликта между Китаем и Тайванем: коротко

Два военных корабля США начали проход через Тайваньский пролив, изрядно разозливший Китай, считающий остров своей территорией. Хотя страны пока не заинтересованы в переходе кризиса в реальный военный конфликт, такая вероятность увеличивается ежедневно.

Накануне в Тайвань прибыла сенатор-республиканка Марша Блэкберн. Она стала последним членом Конгресса, посетившим государство. Ранее с дипломатическим визитом на остров прилетала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Своими поездками должностные лица хотели подтвердить поддержку Тайваня, а также напомнить Пекину, что его не боятся.

Отметим, что у США нет официальных дипломатических отношений с Тайванем. Но это не мешает государству оказывать острову оборонную поддержку.

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