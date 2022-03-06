Байден поприветствовал решение компаний Visa и Mastercard приостановить работу в России
Источник:Белый дом
Джо Байден пообщался с Владимиром Зеленским. По результатам переговоров Байден поприветствовал очередные ограничения для России.
Соответствующую информацию обнародовали на сайте Белого дома 6 марта. То есть, на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Байден заявил, что приветствует отключение России от Visa и Mastercard
Президент США заявил, что приветствует решение Visa и Mastercard приостановить обслуживание в России,
– сообщили в Белом доме.
Там рассказали, что администрация Байдена усиливает безопасность, гуманитарную и экономическую помощь Украине, а также тесно сотрудничает с Конгрессом США для обеспечения дополнительного финансирования.
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