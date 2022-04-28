Байден посетит компанию, производящую ракетные комплексы Javelin

Джозеф Байден намерен посетить авиастроительную компанию Lockheed Martin. Она, в частности, производит известные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Визит президента США на предприятие должен состояться уже на следующей неделе. Об этом стало известно 27 апреля из публикации представительницы Белого дома.

Важно США сейчас больше помогают Украине, чем Советскому Союзу во Второй мировой, – Пионтковский

Поездка касается помощи Украине

Байден посетит завод, расположенный в Алабаме 3 мая. Пока неизвестно, какая именно цель поездки.

Однако в Вашингтоне добавили, что это касается военной помощи в Украине. Ведь власти США считают, что наши защитники используют ее "так эффективно используют для защиты от российского вторжения".