"Этот парень скажет – да": Байден пошутил в ответ на вопрос о поставках Украине ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в США с официальным визитом. Там он встретился с Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

Джо Байден на пресс-конференции с президентом Украины в шутку ответил на вопрос, не стоит ли Вашингтону дать Киеву все оружие, о котором он просит для завершения войны с Россией. Об этом пишет 24 канал.

К теме Впервые за границу после вторжения: все, что известно о визите Зеленского в США

Забавный ответ Байдена

Отвечая на вопрос журналистки, не стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины, чтобы смогла победить Россию, Байден сказал: "Этот парень скажет - да", указывая на Владимира Зеленского.

Ранее Байден также пошутил во время ответа президента Украины на вопрос о дополнительной военной помощи. Когда Зеленский говорил, что в случае очередной эскалации приедет в Белый дом и будет просить еще больше ЗРК Patriot, Байден ответил: "Работаем над этим".

Визит Зеленского в США: главное

Владимир Зеленский 21 декабря приезжал в США. Он встретился с американским президентом Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

Около 19.00 СМИ сообщили, что Зеленский уже в США. Впоследствии об этом сказали официально – в 20.19 соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале президента.

Около 22.00 начались переговоры между американским и украинским лидерами. Сразу стало известно, что Зеленский передал Байдену награду и письмо солдата, с которым он встретился накануне в Бахмуте.

После брифинга с Джо Байденом Владимир Зеленский отправился в Конгресс США, где перед заседанием встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, президент рассказал о своем визите в Бахмут и подарил конгрессменам флаг, который ему передали защитники города