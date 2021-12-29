Байден потребует от Путина отвод всех войск от Украины, – Белый дом

В канун Нового года, 30 декабря, глава США должен поговорить со своим российским коллегой. Во время разговора Джо Байден потребует полного отвода войск России от границ Украины.

Об этом заявил журналист Джек Детч. Он пояснил, что получил такую информацию от одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

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Журналист подчеркнул, что США хотят, чтобы все 100 тысяч российских военных немедленно вернулись к своим зонам долгосрочной подготовки. Если же этого не произойдет – Россию ждут многочисленные санкции, которые США готовят вместе с европейскими коллегами.

Байден предложит президенту Владимиру Путину "дипломатический путь" для выхода из напряженности вокруг Украины,

– цитирует News AFP высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, президент США по-прежнему серьезно обеспокоен передвижением российских войск у украинской границы.

Разговор Байдена и Путина: главное

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин проведут телефонный разговор 30 декабря. Последние переговоры лидеров длились более 2 часов. Президенты обсудили ряд важных вопросов, включая и агрессию против Украины со стороны России.

Тогда Байден призвал Путина вернуться к дипломатическим методам переговоров и деэскалации ситуации. В противном случае Россию могут ждать очень жесткие последствия.

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Полный текст публикации Джека Детча (переведен на русский):

Байден скажет Путину, что США усилят страны НАТО дополнительными войсками, особенно на восточном фланге, если Россия начнет дальнейшее вторжение в Украину

Соединенные Штаты хотят, чтобы более 100 тысяч российских военнослужащих вблизи Украины вернулись к своим длительным тренировкам, сказал чиновник.