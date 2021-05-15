Ситуация между Израилем и Сектором Газа продолжает быть сложной, стороны не прекращают взаимные обстрелы. Джо Байден 15 мая пообщался с главами Израиля и Палестины. Биньямин Нетаньяху заверил американского президента, что израильские военные делают все, чтобы не нанести вред гражданским.

О разговоре лидеров США и Израиля 15 мая издание сообщает со ссылкой на заявление офиса Биньямина Нетаньяху.

Детали разговора Байдена и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля проинформировал Байдена об операции Израиля в Секторе Газа и о том, какие шаги в будущем он планирует там сделать,

– говорится в сообщении.

В частности, Нетаньяху поблагодарил Байдена за "непоколебимую поддержку" США права Израиля на самозащиту. Премьер также подчеркнул, что израильские военные делают все, чтобы "не нанести вред невиновным гражданам". По его словам, об ударах населения предупреждают заранее и дают время на то, чтобы люди могли покинуть опасную территорию.

"Доказательством этого является то, что в высотных зданиях, где есть террористические объекты, атакованных ЦАХАЛом, их жителям дается время на эвакуацию", – добавляют в сообщении.

Справка. 15 мая армия Израиля нанесла удар по многоэтажке, где расположены офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа. Все, кто находился в здании, успели выйти.

Байден пообщался и с Аббасом

О разговоре Байдена с президентом Палестины Махмудом Аббасом сообщил член центрального комитета палестинского движения ФАТХ Хусейн аль-Шейх.

По его словам, лидеры обсудили последние тенденции и события в регионе. О деталях разговора пока нет информации.

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