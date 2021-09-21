Байден позвонит Макрону: США не откажутся от сделки с Австралией на фоне скандала
Источник:The White House
Сейчас США не собираются отказываться от соглашения с Австралией по поставкам атомных подводных лодок. В то же время Джо Байден планирует позвонить Эммануэлю Макрону, чтобы подтвердить приверженность Штатов к Франции.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Франция является одним из самых близких и давних партнеров США по ряду важных проблем. Они сейчас являются вызовом для мира.
Заметьте После скандала: во Франции заговорили об изменении стратегической концепции НАТО
Во время брифинга Псаки спросили, не собираются ли США компенсировать потери на фоне скандала с подводными лодками. Пресс-секретарь отметила, что Байден не будет обсуждать это с Макроном.
Франция уже перенесла саммит министров
Возмущенная Франция перенесла саммит с Великобританией. На этой неделе в Лондоне должны были встретиться министр обороны Великобритании Бено Уоллес и его французский коллега Флоренс Парли.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже отреагировал. Он заметил, что "наша любовь к Франции – неискоренима".
Скандал из-за подводных лодок: главное
- В сентябре 2021 года США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового военного альянса. Целью AUKUS является углубление оборонного сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.
- В частности, Великобритания и Штаты пообещали Австралии помочь создать собственный атомный подводный флот.
- Как следствие, официальная Канберра сообщила о расторжении военного "контракта века" с Парижем. Речь шла о поставках подводных лодок на сумму в размере несколько миллиардов долларов.
- Франция заявила о "серьезном подрыве доверия" со стороны Австралии. Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон отметил: "я не вижу, как мы можем доверять австралийским партнерам".