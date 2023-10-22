Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Юрий Подорожный. По его мнению, объединенный пакет военной помощи Украина и Израиль является прекрасным ходом Джозефа Байдена, который поставит перед Республиканской партией ряд вызовов.

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Ловушка для трампистов

Трамписты прекрасно понимают, что рассмотрение совместного пакета помощи для Израиля и Украины для них невыгодно. Руководители предвыборной кампании Дональда Трампа уже решили сделать объектом своей критики военную помощь Украине, вокруг которой будет разворачиваться борьба за президентское кресло.

В то же время, республиканцам будет трудно критиковать закон Байдена, ведь такую риторику негативно воспримет еврейская диаспора Америки. Поэтому единственный для республиканцев способ противопоставить что-либо инициативе Байдена – это настаивать на разделении двух главных расходов законопроекта.

Юрий Подорожный о 106-миллиардном пакете помощи Байдена: смотрите видео

Зато позиция демократов достаточно сильна. Сначала они отстранились от перипетий политической борьбы внутри республиканской партии, а затем, пока эта борьба не утихла, добавили к этому мощную инициативу Байдена.

Таким образом, действующий президент возвышается над мелкими дрязгами республиканцев, ведь показывает себя человеком, заботящимся о безопасности США и его имидже на международной арене. Фактически своей речью Байден утвердил, что от текущей поддержки Украины и Израиля зависит будущее мирового порядка.

Поддержат ли республиканцы законопроект Байдена

Американская политика колеблется между двумя чашами весов: зависимости от рейтингов и национальными интересами страны. И учитывая текущую ситуацию, есть основания полагать, что именно интересы страны в этом случае возобладают.

Речь Байдена достаточно мощным ударом по Республиканской партии. Поэтому я считаю, что после всех разговоров Конгресс все же поддержит предложение Байдена. Надеюсь, что среди республиканцев достаточно политиков, которые не будут расшатывать ситуацию накануне выборов, а проголосуют за проект Байдена как отвечающий интересам Соединенных Штатов,

– подчеркнул политтехнолог.

Трампистское крыло республиканской партии ведет ее в никуда. Риторика Трампа существенно контрастирует с традиционными республиканскими идеалами, которые олицетворял, например, Джордж Буш. И если республиканцы не поддержат инициативу, отвечающую национальным интересам США, им придется тщательно пересмотреть свои внутрипартийные процессы.

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