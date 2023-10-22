Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній. На його думку, об'єднаний пакет військової допомоги Україні та Ізраїлю є чудовим ходом Джозефа Байдена, який поставить перед Республіканською партією низку викликів.

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Пастка для трампістів

Трампісти прекрасно розуміють, що розгляд спільного пакету допомоги для Ізраїлю та України є для них невигідним. Адже керівники передвиборчої кампанії Дональда Трампа вже вирішили зробити об’єктом своєї критики військову допомогу Україні, довкола якої розгортатиметься боротьба за президентське крісло.

Водночас республіканцям буде важко критикувати закон Байдена, адже таку риторику негативно сприйме єврейська діаспора Америки. Тому єдиний для республіканців спосіб протиставити щось ініціативі Байдена – це наполягати на розділенні двох головних витрат законопроєкту.

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Натомість позиція демократів є досить сильною. Спочатку вони відсторонились від перипетій політичної боротьби всередині республіканської партії, а потім, поки ця боротьба не вщухла, додали до цього потужну ініціативу від Байдена.

В такий спосіб чинний президент вивищується над дрібними чварами республіканців, адже показує себе людиною, яка піклується про безпеку США та її імідж на міжнародній арені. Фактично, своєю промовою Байден ствердив, що від поточної підтримки України та Ізраїлю залежить майбутнє світового порядку.

Чи підтримають республіканці законопроєкт Байдена

Американська політика коливається між двома шальками терезів: залежності від рейтингів та національних інтересів країни. І з огляду на поточну ситуацію є підстави вважати, що саме інтереси країни в цьому випадку візьмуть гору.

Промова Байдена є досить потужним ударом по Республіканській партії. Тому вважаю, що після усіх розмов Конгрес все ж таки підтримає пропозицію Байдена. Сподіваюся, що серед республіканців є достатньо політиків, які не розхитуватимуть ситуацію напередодні виборів, а проголосують за проєкт Байдена як такий, що відповідає інтересам Сполучених Штатів,

– наголосив політтехнолог.

Трампістське крило республіканської партії веде її у нікуди. Риторика Трампа суттєво контрастує з традиційними республіканськими ідеалами, які уособлював, наприклад, Джордж Буш. І якщо республіканці не підтримають ініціативу, яка відповідає національним інтересам США, їм доведеться ґрунтовно переглянути свої внутрішньопартійні процеси.

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