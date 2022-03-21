Байден предупредил об угрозе кибератак со стороны России

Разведка Соединенных Штатов получила данные, подтверждающие, что российское правительство изучает варианты потенциальных кибератак. Об этом сообщил президент Джо Байден.

Он напомнил, что ранее предупреждал об угрозе кибератак российскими силами против США. Таким образом, Россия пытается ответить на беспрецедентные экономические расходы, которые Штаты вместе с союзниками и партнерами нанесли стране-агрессору.

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Белый дом будет продолжать использовать все инструменты для сдерживания и, если необходимо, реагирование на кибератаки на важнейшую инфраструктуру США.

Я призываю наших партнеров в частном секторе немедленно усилить киберзащиту путем внедрения лучших практик. Ваша бдительность и неотложность сегодня могут предотвратить или смягчить атаки завтра,

– подчеркнул Байден.

Он также сообщил, что агентство кибербезопасности Департамента внутренней безопасности США (CISA) активно сотрудничает с организациями с критической инфраструктурой, чтобы быстро обмениваться информацией и указаниями по смягчению последствий, чтобы помочь защитить их системы и сети.

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