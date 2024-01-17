Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. Он уверен, что действующая администрация президента приложит все усилия чтобы все-таки достичь важного для Украины решения.
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Байден искренне борется за помощь Украине
В Соединенных Штатах "забуксовало" соглашение между Республиканской и Демократической партиями по изменению миграционного законодательства в обмен на поддержку планов Белого дома касательно помощи союзникам Вашингтона. Однако республиканцы избрали тактику настаивания на максималистских целях.
"Вопрос границы – это лейтмотив деятельности республиканской партии еще с 2016 года. Они понимают, что нынешняя избирательная кампания - это продолжение той истории, которая началась в 2016 году, и поэтому должны давить на этом направлении", – отметил политолог.
С другой стороны, не соглашаясь на компромисс с демократами, республиканцы оказываются в некой "политической пропасти", когда им нечего подать своим избирателям как "победу". И именно соглашение о южной границе могло бы стать такой победой, которая усилила бы популярность республиканцев.
В настоящее время начинается заключительный раунд переговоров между республиканцами и демократами. Дело дошло до президента, и здесь важно понимать, что Байден (своим приглашением конгрессменов на встречу – 24 Канал) посылает важный политический сигнал. Он означает, что эта тема является для него приоритетной и он действительно заинтересован в ее решении,
– предположил Джигун.
Соответственно, что без продолжительных баталий и взаимных обвинений финальное обсуждение соглашения не обойдется. Однако лучики надежды на положительное для Украины решение до сих пор есть, в том числе и потому, что поддержка Украины в риторике демократов звучит более важно, чем вопрос американской границы.
Конгресс не может договориться о соглашении
- Байден внес свою инициативу о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные средства для укрепления границы с Мексикой еще в конце октября 2023, однако республиканцы успешно блокируют принятие этого решения уже третий месяц.
- Уже в декабре от Белого дома начали поступать сигналы, что без американской помощи ситуация на поле боя может вернуться не в пользу Украины, что серьезно подвесит позиции США в мире. Байден просил о том, чтобы достичь соглашения к Рождеству 2023, однако прогресс в переговорах был минимальным.
- Оптимистические надежды появились 8 января Когда Конгресс начал выходить из отпусков, а переговорщики от Сената начали посылать сигналы, достигшие значительного прогресса в соглашении и вскоре смогут его обнародовать. Однако в Палате представителей республиканцы дали понять, что не согласятся на компромиссные варианты, а будут настаивать на максималистских позициях.
- Именно из-за этой несогласованности между Сенатом и Палатой представителей американским политикам пока не удалось достичь консенсусного решения. В то же время Дмитрий Кулеба уже отметил, что надеется на принятие соглашения до конца января, иначе ситуация на фронте действительно может стать критической.