Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. Он уверен, что действующая администрация президента приложит все усилия чтобы все-таки достичь важного для Украины решения.

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Байден искренне борется за помощь Украине

В Соединенных Штатах "забуксовало" соглашение между Республиканской и Демократической партиями по изменению миграционного законодательства в обмен на поддержку планов Белого дома касательно помощи союзникам Вашингтона. Однако республиканцы избрали тактику настаивания на максималистских целях.

"Вопрос границы – это лейтмотив деятельности республиканской партии еще с 2016 года. Они понимают, что нынешняя избирательная кампания - это продолжение той истории, которая началась в 2016 году, и поэтому должны давить на этом направлении", – отметил политолог.

Обратите внимание! Затягивание с принятием соглашения между ведущими партиями Конгресса происходит на фоне первой победы Трампа на внутрипартийных выборах в Айове. Это усиливает позиции поддерживающих его популистически настроенных республиканцев. Впрочем, внутри республиканской партии есть и более "умеренное" крыло, выступающее против нереалистичных замыслов экс-президента.

С другой стороны, не соглашаясь на компромисс с демократами, республиканцы оказываются в некой "политической пропасти", когда им нечего подать своим избирателям как "победу". И именно соглашение о южной границе могло бы стать такой победой, которая усилила бы популярность республиканцев.

В настоящее время начинается заключительный раунд переговоров между республиканцами и демократами. Дело дошло до президента, и здесь важно понимать, что Байден (своим приглашением конгрессменов на встречу – 24 Канал) посылает важный политический сигнал. Он означает, что эта тема является для него приоритетной и он действительно заинтересован в ее решении,

– предположил Джигун.

Соответственно, что без продолжительных баталий и взаимных обвинений финальное обсуждение соглашения не обойдется. Однако лучики надежды на положительное для Украины решение до сих пор есть, в том числе и потому, что поддержка Украины в риторике демократов звучит более важно, чем вопрос американской границы.

Конгресс не может договориться о соглашении