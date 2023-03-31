Байден впервые отреагировал на задержание американского журналиста в России
Источник:CNN
Президент США Джо Байден отреагировал на задержание американского журналиста в России. Он призывает Москву освободить представителя СМИ.
Журналисты CNN спросили президента Байдена о том, что он хотел бы сказать в адрес России после задержания репортера издания Wall Street Journal Эвана Гершковича.
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Реакция Байдена
Президент США заявил, что призвал бы Россию уволить журналиста.
"Отпустите его", – сказал Байден, покидая Белый дом в пятницу утром.
Отметим, что это первый публичный комментарий Байдена по поводу задержания Гершковича в России.
Позже на вопрос другого репортера, будут высылать США российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича, Байден сказал: "Пока такого плана нет".
Байден отреагировал на задержание журналиста: смотрите видео
Что известно об аресте журналиста WSJ в России
- В Москве арестован журналист The Wall Street Journal, гражданин США Эван Гершкович. Его обвиняют в "шпионаже".
- Утром 30 марта в ФСБ России заявили, что накануне задержали в Екатеринбурге Эвана Гершковича. Спецслужба утверждает, что журналист The Wall Street Journal собирал секретные сведения об одном из предприятий российского ВПК. В кремле добавили, что Гершковича "взяли с поличным".
- Пропагандисты утверждают, что корреспондент WSJ, работая над материалом, посещал Екатеринбург и Нижний Тагил (там находится предприятие ВПК Уралвагонзавод). Пиарщик Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга рассказывал, что Гершкович приезжал в город, чтобы написать материал об отношении местных жителей к ПВК Вагнера и войне против Украины. Ширшиков сопровождал журналиста в Екатеринбурге и знакомил с некоторыми персонами, что требовалось для подготовки текста.
- Гершкович около шести лет живет в России, работает в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Ранее Гершкович работал в Agence France-Presse, The Moscow Times и The New York Times.