Байден впервые отреагировал на задержание американского журналиста в России

Президент США Джо Байден отреагировал на задержание американского журналиста в России. Он призывает Москву освободить представителя СМИ.

Журналисты CNN спросили президента Байдена о том, что он хотел бы сказать в адрес России после задержания репортера издания Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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Реакция Байдена

Президент США заявил, что призвал бы Россию уволить журналиста.

"Отпустите его", – сказал Байден, покидая Белый дом в пятницу утром.

Отметим, что это первый публичный комментарий Байдена по поводу задержания Гершковича в России.

Позже на вопрос другого репортера, будут высылать США российских дипломатов или журналистов из-за задержания Гершковича, Байден сказал: "Пока такого плана нет".

Байден отреагировал на задержание журналиста: смотрите видео

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