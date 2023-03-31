Журналісти CNN запитали президента Байдена про те, що він хотів би сказати на адресу Росії після затримання репортера видання Wall Street Journal Евана Гершковича.

Дивіться також Самі собі вистрілили в ногу: Росії дорого обійдеться затримання американського журналіста

Реакція Байдена

Президент США заявив, що закликав би Росію звільнити журналіста.

"Відпустіть його", – сказав Байден, залишаючи Білий дім у п'ятницю вранці.

Зазначимо, що це перший публічний коментар Байдена щодо затримання Гершковича у Росії.

Пізніше на запитання іншого репортера, чи висилатимуть США російських дипломатів, чи журналістів через затримання Гершковича, Байден сказав: "Наразі такого плану немає".

Байден відреагував на затримання журналіста: дивіться відео

Що відомо про арешт журналіста WSJ в Росії